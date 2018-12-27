Тулячка пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 150 иностранцев
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Заместитель прокурора Центрального района Тулы утвердил обвинительный акт. 36-летнюю тулячку обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в России.
С июля по ноябрь она через отделение по обслуживанию Центрального округа отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Туле, направила уведомления в отношении 150 иностранцев.
Женщина умышленно внесла сведения о месте пребывания мигрантов, но помещение не предоставила. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.