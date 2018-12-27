29 декабря тульские стоматологи проверят всех желающих на онкологию

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-27T12:00:27+03:00

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29 декабря 2018 года, с 9:00 до 15:00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.

Акции состоятся по адресам:

- филиал №3, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 3а;

- филиал №8, г. Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, д. 19/35.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.