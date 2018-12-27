В Туле поймали подозреваемого в нападении с ножом на менеджера офиса микрозаймов.

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-27T12:05:02+03:00

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В Туле полицейские ППС по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации. Нападавший нагрянул туда средь бела дня, когда в помещении находилась лишь одна девушка-менеджер.

По предварительным данным, войдя в офис, мужчина поинтересовался, может ли он получить быстрый кредит. Под этим предлогом он приблизился к менеджеру, схватил сзади за руки и вытащил из куртки нож.

Угрожая им, злоумышленник потребовал деньги и мобильный телефон. 18-летняя жертва ему сразу все отдала.

Получив добычу, похититель быстро сбежал. Ущерб составил более 31 тысячи рублей.

Потерпевшая сразу же сообщила о происшествии в полицию, и незамедлительно прибывшие к месту разбоя стражи порядка взялись за работу.

На записях с камер видеонаблюдения удалось рассмотреть внешность злоумышленника. Также его приметы описала и девушка-менеджер. На основании этой информации была составлена ориентировка, которую получили все сотрудники полиции, дежурившие на улицах города.

Так, наряд ППС, находившийся вблизи места происшествия, и приметил подозреваемого. Одежда его соответствовала описанию на ориентировке.

При виде полицейских мужчина попытался спрятаться во дворе многоэтажки, стараясь укрыться в технические подвальные помещения. Но сотрудники полиции остановили его.

При проверке выяснилась его причастность к разбою. 30-летний безработный житель Тулы был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Похищенное у него изъяли.

В настоящее время он задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.