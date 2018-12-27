1000 жителей Тульской области посетили новогоднюю елку для многодетных семей

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-27T11:32:48+03:00

Для них подготовили интерактивно-развлекательную программу

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Молодые семьи из разных уголков Тульской области - дети в возрасте от 4 до 14 лет и родители не старше 35 лет - побывали на новогоднем празднике в Туле.

Для гостей подготовили интерактивно-развлекательную программу с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Всего новогоднюю елку для многодетных семей посетили 1000 жителей Тульской области.