1000 жителей Тульской области посетили новогоднюю елку для многодетных семей
Для них подготовили интерактивно-развлекательную программу
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Молодые семьи из разных уголков Тульской области - дети в возрасте от 4 до 14 лет и родители не старше 35 лет - побывали на новогоднем празднике в Туле.
Для гостей подготовили интерактивно-развлекательную программу с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.
Всего новогоднюю елку для многодетных семей посетили 1000 жителей Тульской области.