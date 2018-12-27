2018-12-27T11:30:11+03:00
Общество

В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков

Публикуем список
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает, что использование пиротехнической продукции запрещено:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

Запрещается применять изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия). Помните, что категорически запрещено использование пиротехники детьми!

Фейерверки необходимо хранить в сухом и отапливаемом месте, вдали от обогревательных приборов и легковоспламеняющихся предметов и веществ. Место хранения должно быть недоступно для детей.

При использовании пиротехнических изделий необходимо:

- заранее определить место для запуска пиротехники. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделии. Над выбранной площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;

- изучить инструкцию по применению;

- определить место расположения зрителей: они должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет 20-50 метров;

- поджигать фитиль необходимо с расстояния вытянутой руки.

При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:

- запускать фейерверк при сильном и порывистом ветре;

- курить рядом с пиротехническим изделием;

- использовать пиротехнику в нетрезвом состоянии;

- механически воздействовать на пиротехническое изделие, бросать его в огонь;

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля.

Список площадок, где можно запускать фейерверки в Тульской области - здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле откроют лыжную базу «Спартак»
В Туле снова пройдет «Северное шоу» с оленями
Тулячка пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 150 иностранцев
В Туле таксист украл у женщины мобильник
29 декабря тульские стоматологи проверят всех желающих на онкологию
В Туле поймали подозреваемого в нападении с ножом на менеджера офиса микрозаймов
1000 жителей Тульской области посетили новогоднюю елку для многодетных семей
Под Тулой "ВАЗ" протаранил "Ленд Ровер": пострадали два человека
В праздничные дни туляки смогут бесплатно парковаться в центре города
В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ларгусом" под Тулой пострадали пять человек
В Туле проверили качество школьного питания
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»
Житель Тульской области угнал авто и слетел на нем в кювет
В Туле 72-летний водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Тульской области сгорел грузовик
В Тульской области завели дело на коллекционера нелегального оружия
На Кауля в Туле вспыхнул "Форд Транзит"
Режим работы тульских больниц в новогодние праздники
В поселке Косая Гора прошло открытие новогодней елки
Какие автобусы и маршрутки будут ходить в новогоднюю ночь в Туле
Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на 1,5 года
Тульские судебные приставы приглашают принять участие в акции «Узнай о своих долгах»
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
В Тульской области мужчина отправится на два года в колонию за угон «ВАЗа»
Почти 22 тысячи жителей Тульской области не могут выехать за границу
Туляк незаконно прописал в своей квартире 25 мигрантов