В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает, что использование пиротехнической продукции запрещено:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
Запрещается применять изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия). Помните, что категорически запрещено использование пиротехники детьми!
Фейерверки необходимо хранить в сухом и отапливаемом месте, вдали от обогревательных приборов и легковоспламеняющихся предметов и веществ. Место хранения должно быть недоступно для детей.
При использовании пиротехнических изделий необходимо:
- заранее определить место для запуска пиротехники. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделии. Над выбранной площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;
- изучить инструкцию по применению;
- определить место расположения зрителей: они должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет 20-50 метров;
- поджигать фитиль необходимо с расстояния вытянутой руки.
При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:
- запускать фейерверк при сильном и порывистом ветре;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- использовать пиротехнику в нетрезвом состоянии;
- механически воздействовать на пиротехническое изделие, бросать его в огонь;
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля.
Список площадок, где можно запускать фейерверки в Тульской области - здесь.