Под Тулой "ВАЗ" протаранил "Ленд Ровер": пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-27T10:55:53+03:00

Один из них был госпитализирован

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26 декабря 2018 года, в 18:30 на 3-м километре автодороги М-2 «Крым» Ленинского района Тульской области (автоподъезд к г. Туле) произошло ДТП.

20-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 2114», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер Дискавери», под управлением женщины 56 лет.

В результате ДТП под Тулой пострадали два человека: водитель автомобиля «ВАЗ» был с различными травмами были госпитализирован в городскую больницу, а водителю «Ленд Ровера» была оказана медицинская помощь на месте происшествия.