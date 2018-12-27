В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ларгусом" под Тулой пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-27T10:51:21+03:00

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26 декабря 2018 года, в 09:42 на 150-м километре автодороги М-2 «Крым» Ясногорского района Тульской области произошло ДТП.

37-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Туарег», по предварительной информации, врезался в отбойник. После удара он столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», под управлением мужчины 76 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний пассажир автомобиля «Фольксваген» - девятилетний мальчик. Он в момент происшествия находился в специальном детском кресле.