В Туле проверили качество школьного питания

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-27T09:55:53+03:00

Проверки проводили Советы по питанию в соответствии с утвержденным планом

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В Туле провели проверку качества школьного питания.

Так, в МБОУ «Центр образования № 3» был проведен входной контроль за условиями транспортировки продуктов питания от поставщика, контроль за качеством получаемых продуктов, условия их хранения и сроки реализации.

Совет по питанию МБОУ «Центр образования № 42» проверил санитарное состояние кухонного оборудования, помещений для хранения продуктов, работоспособность приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Совет по питанию в МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» подвел итоги работы за второе полугодие 2018 года. Были сверены списки обучающихся, которые имеет право на получение льготного питания с 1 января 2019 года.

Советом по питанию МБОУ «Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко» был проанализирован количественный показатель охвата обучающихся горячим питанием в 2018 году. Также произведен текущий контроль за качеством поставляемой продукции, проверена организация работы по проведению витаминизации в осенне-зимний период.

Советы по питанию МБОУ «Центр образования № 49» и МБОУ «Центр образования № 28» провели осмотр холодильного и технологического оборудования на пищеблоке. Было проверено качество готовой пищи и поставляемых продуктов. Нарушений требований и норм СанПин 2.4.5.2409-08 не выявлено.

Советы по питанию продолжат проверки пищеблока в рабочем порядке.