Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-27T09:54:15+03:00

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Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили сотрудников и ветеранов подразделений МЧС России по Тульской области с профессиональным праздником.

В их послании сказано:

«Завершающийся 2018 год еще раз подтвердил, что подразделения регионального управления МЧС России по праву входят в число лучших в стране. Бесспорным доказательством отличной подготовки и высокой эффективности тульских спасателей стали тысячи спасенных жизней во время стихийных бедствий, пожаров и экстремальных ситуаций.

Люди с крепким характером и духом победителей, вы всегда приходите на выручку тем, кто попал в беду, и с доблестью справляетесь с любыми чрезвычайными обстоятельствами, часто рискуя своей жизнью. Оперативность и смелость, самоотверженность и готовность вовремя подставить свое надежное плечо – эти качества заслуживают авторитета и уважения.

В современных условиях эффективность действий сотрудников МЧС немало зависит от оснащенности новой техникой и оборудованием, от уровня знаний и практических навыков. Уверены, что вы и впредь будете достойно выполнять все поставленные перед вами задачи. Желаем вам благополучия, сил, крепкого здоровья, удачи и много счастливых, ясных дней в наступающем новом году».