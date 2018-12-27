Житель Тульской области угнал авто и слетел на нем в кювет

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-27T09:07:26+03:00

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26-летний житель города Венева Тульской области осужден за угон автомобиля "ВАЗ 21053".

Как выяснилось, 17 ноября 2018 года, в деревне Карпово, мужчина, будучи пьяным, сидел в автомобиле знакомого. Воспользовавшись отсутствием владельца машины, он пересел с пассажирского сидения за руль, имеющимся в замке зажигания ключом завел двигатель и уехал. Путь свой он завершил в кювете возле дома №127 по улице Навая Слобода Озеренская Веневского района.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.