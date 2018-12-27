2018-12-27T09:02:43+03:00
Происшествия

В Туле 72-летний водитель сбил девушку на пешеходном переходе

Пенсионер в произошедшем свою вину не признал
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор 72-летнему жителю Тулы. Вечером на регулируемом перекрестке улиц Болдина и 1-й Трубной в результате нарушений правил дорожного движения он наехал на пешехода. 25-летняя девушка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Ей были причинены многочисленные переломы правой ноги, перелом костей носа, ушибы и ссадины. В совокупности травмы признаны тяжким вредом здоровью.

Совершив наезд, пенсионер не остановился для оказания какой–либо помощи потерпевшей, с места ДТП скрылся. Осужденный вину не признал.

Суд назначил пожилому мужчине 2 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, а так же штрафу в размере 70 000 рублей.

Кроме того, суд, частично удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с мужчины в счет компенсации морального вреда 300 000 рублей.

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