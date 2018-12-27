В Тульской области сгорел грузовик

СЕГОДНЯ 08:14 2018-12-27T08:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

27 декабря а 21 км дороги "Тула-Калуга" загорелся "Зил 5301". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:13.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Закоптился кузов грузовика. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.