2018-12-27T08:24:35+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел грузовик

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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27 декабря а 21 км дороги "Тула-Калуга" загорелся "Зил 5301". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:13.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Закоптился кузов грузовика. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

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