В Тульской области завели дело на коллекционера нелегального оружия
Полицейские получили информацию, что житель города Алексина Тульскойобласти может хранить в своем доме различное оружие и боеприпасы.
После подтверждения данного соощения, правоохранители провели санкционированный осмотр жилища 53-летнего ранее несудимого мужчины.
В результате, в присутствии понятых дома у мужчины нашли и изъяли четыре единицы различного оружия, около тысячи боеприпасов, среди которых патроны различного калибра и емкости с порохом. По преварительным данным, подозреваемый приобретал все это для личной коллекции.
Экспертами-криминалистами в настоящее время проводится исследование изъятого. В МО МВД России «Алексинский» возбуждено уголовное дело.
Мужчина находится под подпиской о невыезде.