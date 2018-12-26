2018-12-26T16:56:41+03:00
Происшествия

В Тульской области завели дело на коллекционера нелегального оружия

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Полицейские получили информацию, что житель города Алексина Тульскойобласти может хранить в своем доме различное оружие и боеприпасы.

После подтверждения данного соощения, правоохранители провели санкционированный осмотр жилища 53-летнего ранее несудимого мужчины.

В результате, в присутствии понятых дома у мужчины нашли и изъяли четыре единицы различного оружия, около тысячи боеприпасов, среди которых патроны различного калибра и емкости с порохом. По преварительным данным, подозреваемый приобретал все это для личной коллекции.

Экспертами-криминалистами в настоящее время проводится исследование изъятого. В МО МВД России «Алексинский» возбуждено уголовное дело.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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