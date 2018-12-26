Режим работы тульских больниц в новогодние праздники
В период новогодних праздников, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, поликлиники ГУЗов Тульской области будут работать с 9:00 до 15:00 в режиме «Дежурный врач».
3 января 2019 года с 09.00 до 15.00 часов в поликлиниках региона будет организован прием узких специалистов.
2 и 5 января 2019 года с 09.00 до 15.00 часов будет организован прием врачами-специалистами в:
- ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»,
- ГУЗ ТО «Тульская детская областная клиническая больница»,
- клинико-диагностический центр ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»,
- ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н. П. Каменева»,
- ГУЗ ТО «Тульский областной кожно-венерологический диспансер», ГУЗ ТО «Тульский областной наркологический диспансер № 1»,
- ГУЗ ТО «Тульский областной онкологический диспансер», ГУЗ ТО «Тульский областной перинатальный центр»,
- ГУЗ ТО «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»,
- ГУЗ ТО «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина»,
- ГУЗ ТО «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии».
Для консультации пациентам необходимо иметь при себе направление от врача-специалиста или «Дежурного врача».
Графики работы размещены на официальных сайтах каждого государственного учреждения здравоохранения Тульской области, а также на официальном сайте регионального минздрава.
В нерабочее время туляки могут обратиться в скорую медицинскую помощь (03, 103 или 112).
По вопросам организации оказания медицинской помощи жители региона могут обратиться на телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Тульской области (контактный телефон: 8-903-036-02-18).
Для гостей
Оказание медицинской помощи гостям города Тульской области будет омуществляться в кабинетах неотложной медицинской помощи поликлиник ГУЗов Тульской области.
Оказание срочной медпомощи участникам новогодних мероприятий будет проводиться в приоритетном порядке при предъявлении ими паспорта гостя Тульской области.
Публикуем перечень и адреса учреждений для обращения за медицинской помощью:
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