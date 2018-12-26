Какие автобусы и маршрутки будут ходить в новогоднюю ночь в Туле

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-26T16:13:41+03:00

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Движение общественного транспорта в новогоднюю ночь в Туле будет осуществляться по следующей схеме:

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По ряду маршрутов коммерческого транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров до отдаленных районов города, также будет организована работа в Новогоднюю ночь. Это такие маршруты как №№33, 34, 30, 62, 59, 66, 4, 9, 58 и др.

Кроме того, в рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2019 года, запланировано увеличенное время работы на некоторых трамвайных маршрутах:

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В остальные нерабочие праздничные дни, в период с 1 по 8 января 2019 года, работа общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному расписанию в соответствии с плановым выпуском.

Ко всему прочему, сообщаем об ограничениях движения, стоянки и остановки.

В период проведения массовых мероприятий будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской с 18:00 31 декабря 2018 года до 04:00 1 января 2019 года.

На данном участке на период проведения праздничного фейерверка также будет ограничено движение с 21:00 31 декабря 2018 года до 00:30 1 января 2019 года.

Кроме того, 7 января 2019 года, во время проведения мероприятий по закрытию Новогодней елки, по улице Менделеевской - на участке от Крестовоздвиженской площади до улице Тургеневской:

- с 08:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка;

- с 16:00 до 22:00 ограничено движение транспорта.