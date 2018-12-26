2018-12-26T15:57:59+03:00
Происшествия

Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на 1,5 года

Экс-тренера тульских оружейников задержали за пьяную езду еще в ноябре 2018 года
Виктория ЯКУШИНА
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Мировой суд лишил бывшего тренера тульского ПФК «Арсенал» Дмитрия Аленичева водительских прав на 1,5 года.

Также суд назначил ему выплату штрафа на сумму в 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в конце ноября 2018 года мы сообщали, что Аленичева задержали за пьяную езду. Правоохранителям об этом рассказал посетитель бара, где тренер и выпивал.

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