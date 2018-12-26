Тульские судебные приставы приглашают принять участие в акции «Узнай о своих долгах»

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-26T14:21:10+03:00

Изменить размер текста: A A

26 декабря 2018 года состоится Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

В рамках мероприятия судебные приставы Тулы и Тульской области проконсультируют граждан о наличии задолженности и своевременном ее погашении.

С 15:00 до 18:00 мобильные пункты судебных приставов будут работать в ГБУ ТО «МФЦ»: отделение № 33 (пр. Ленина, 63) и отделение № 26 (пр. Ленина, 97а).

Кроме того, в указанное время в здании Московского вокзала (ул. Путейская, 4) судебные приставы будут консультировать граждан совместно с работниками Линейного отдела МВД РФ на станции Тула.

Обращаем внимание, что аналогичные акции проведут судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Тульской области в муниципальных образованиях.