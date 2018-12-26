В Тульской области мужчина отправится на два года в колонию за угон «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 13:46 2018-12-26T13:48:06+03:00

Приговор в законную силу не вступил

Изменить размер текста: A A

Пьяный мужчина находился в салоне автомобиля «ВАЗ 21053» в деревне Карпово. С разрешения владельца он пересел за руль машины.

После этого мужчина завел двигатель, имеющимся в замке зажигания, ключом, и без согласия собственника автомобиля, уехал. Поездка оказалась непродолжительной. Мужчина съехал в кювет.

26-летний житель Веневского района осужден по статье «угон». Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении.