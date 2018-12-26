В Тульской области мужчина отправится на два года в колонию за угон «ВАЗа»
Приговор в законную силу не вступил
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Пьяный мужчина находился в салоне автомобиля «ВАЗ 21053» в деревне Карпово. С разрешения владельца он пересел за руль машины.
После этого мужчина завел двигатель, имеющимся в замке зажигания, ключом, и без согласия собственника автомобиля, уехал. Поездка оказалась непродолжительной. Мужчина съехал в кювет.
26-летний житель Веневского района осужден по статье «угон». Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении.