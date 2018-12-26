Почти 22 тысячи жителей Тульской области не могут выехать за границу

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-26T13:17:47+03:00

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21 882 жителей Тульской области не могут выехать за границу из-за непогашенной задолженности. Из них должники по алиментам - 3 283 человека, должники по налогам, уголовным и судебным штрафам - 2 601. Об это стало известно 26 декабря в ходе брифинга в УФССП России по Тульской области.

Восстановить свои права туляки могут, погасив задолженность. Проверить себя на наличие задолженностей можно с помощью сервиса "Банк данных исполнительных призводств".