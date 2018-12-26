Туляк незаконно прописал в своей квартире 25 мигрантов

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-26T13:07:55+03:00

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37-летний безработный туляк незаконно прописал в своей квартире 25 граждан других государств. При этом никому из них мужчина не предоставил фактических мест для проживания.

Полицейские установили случай фиктивной постановки на учет иностранцев. Подозреваемый, проживающий в Пролетарском округе областной столицы, признался в содеянном. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.