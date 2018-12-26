В Туле учащиеся «Мастерской талантов» выступили с отчетным концертом

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-26T11:44:07+03:00

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25 декабря в колонном зале Дома Дворянского собрания учащиеся Центра поддержки одаренных детей «Мастерская талантов» выступили с отчетным концертом. Мероприятие прошло под девизом «Пространство творчества».

Юные музыканты выступили с тульским филармоническим симфоническим оркестром. Для зрителей прозвучали концерты для фортепиано, скрипки, виолончели, трубы и оркестра, валторны и гитары, баяна и ксилофона.

Напомним, Центр поддержки одаренных детей открылся в октябре 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина и по инициативе губернатора Алексея Дюмина.