В Туле учащиеся «Мастерской талантов» выступили с отчетным концертом
Юные музыканты выступили с тульским филармоническим симфоническим оркестром
Фото: Правительство Тульской области
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25 декабря в колонном зале Дома Дворянского собрания учащиеся Центра поддержки одаренных детей «Мастерская талантов» выступили с отчетным концертом. Мероприятие прошло под девизом «Пространство творчества».
Юные музыканты выступили с тульским филармоническим симфоническим оркестром. Для зрителей прозвучали концерты для фортепиано, скрипки, виолончели, трубы и оркестра, валторны и гитары, баяна и ксилофона.
Напомним, Центр поддержки одаренных детей открылся в октябре 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина и по инициативе губернатора Алексея Дюмина.