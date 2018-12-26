В Тульской области открылся новый ФАП

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-26T11:29:56+03:00

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25 декабря в д. Никольское Узловского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Лечебное учреждение будет обслуживать д. Никольское и д. Дубовое, в которых проживают почти 700 человек, в том числе 64 ребенка.

В ФАПе жители смогут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Мобильные комплексы с флюорографом и маммографом будут приезжать ежеквартально.

В учреждении можно также получить первичную доврачебную медико-санитарную помощь, сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, проводится забор анализов, женщины могут посетить смотровой кабинет. Имеется переносная укладка для оказания неотложной помощи, в том числе и на дому. Созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни. Предусмотрен аптечный пункт.