Жительница Тульской области попалась на краже снегоката и подушки

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-26T11:15:56+03:00

Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего в Тульской области

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В городе Плавске Тульской области полицейские поймали подозреваемую в краже.

Как выяснилось, дама решила совершить хищение, когда увидела оставленные без присмотра в подъезде жилого дома снегокат и подушку для катания на снегу.

Убедившись, что эти вещи на ночь никто не заносит в квартиру и есть возможность беспрепятственно их забрать, женщина присвоила чужое имущество.

Полицейские выяснили личность и местонахождение возможной подозреваемой.

31-летняя ранее судимая местная жительница призналась в содеянном.

Снегокат и подушка для катания у нее изъяли.

В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.