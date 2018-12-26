Жительница Тульской области попалась на краже снегоката и подушки
В городе Плавске Тульской области полицейские поймали подозреваемую в краже.
Как выяснилось, дама решила совершить хищение, когда увидела оставленные без присмотра в подъезде жилого дома снегокат и подушку для катания на снегу.
Убедившись, что эти вещи на ночь никто не заносит в квартиру и есть возможность беспрепятственно их забрать, женщина присвоила чужое имущество.
Полицейские выяснили личность и местонахождение возможной подозреваемой.
31-летняя ранее судимая местная жительница призналась в содеянном.
Снегокат и подушка для катания у нее изъяли.
В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.