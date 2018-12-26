2018-12-26T11:15:56+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области попалась на краже снегоката и подушки

Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего в Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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В городе Плавске Тульской области полицейские поймали подозреваемую в краже.

Как выяснилось, дама решила совершить хищение, когда увидела оставленные без присмотра в подъезде жилого дома снегокат и подушку для катания на снегу.

Убедившись, что эти вещи на ночь никто не заносит в квартиру и есть возможность беспрепятственно их забрать, женщина присвоила чужое имущество.

Полицейские выяснили личность и местонахождение возможной подозреваемой.

31-летняя ранее судимая местная жительница призналась в содеянном.

Снегокат и подушка для катания у нее изъяли.

В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

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