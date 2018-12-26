В январе тульский экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-26T11:05:20+03:00

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5, 6, 7 января экскурсионный автобус будет отправляться от музея «Тульские самовары» в 16:00.

Во время обзорной экскурсии туляки смогут ознакомиться с историей и праздничными традициями Тулы, увидеть архитектурные памятники и новогоднее украшение города.

Путешествие начнется от стен Тульского кремля и пройдет по ул. Советской, по проспекту Ленина – главной улице города, где издавна находились разнообразные магазины и рестораны, любила гулять благородная публика, съезжались на балы в Дворянское собрание сливки тульского общества. Вы узнаете, как праздновали Рождество в дореволюционной России, что пили-ели и как развлекались. Затем гости экскурсии посетят резиденцию легендарного Левши, которая расположилась на ремесленном дворе «Добродей», и смогут принять участие в мастер-классах от составления собственного чайного купажа до чеканки монет.

Обратный путь будет пролегать вокруг одного из крупнейших парков Европы – Центрального парка имени П.П. Белоусова. Во время путешествия будут разыграны билеты на выставку в Доме Крафта «9га: Тула в поисках центра». Финал экскурсии – в Зареченском округе.