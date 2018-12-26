2018-12-26T11:05:20+03:00
Общество

В январе тульский экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту

Жителям и гостям города будет предложена увлекательная автобусная экскурсия от ТИАМа
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

5, 6, 7 января экскурсионный автобус будет отправляться от музея «Тульские самовары» в 16:00.

Во время обзорной экскурсии туляки смогут ознакомиться с историей и праздничными традициями Тулы, увидеть архитектурные памятники и новогоднее украшение города.

Путешествие начнется от стен Тульского кремля и пройдет по ул. Советской, по проспекту Ленина – главной улице города, где издавна находились разнообразные магазины и рестораны, любила гулять благородная публика, съезжались на балы в Дворянское собрание сливки тульского общества. Вы узнаете, как праздновали Рождество в дореволюционной России, что пили-ели и как развлекались. Затем гости экскурсии посетят резиденцию легендарного Левши, которая расположилась на ремесленном дворе «Добродей», и смогут принять участие в мастер-классах от составления собственного чайного купажа до чеканки монет.

Обратный путь будет пролегать вокруг одного из крупнейших парков Европы – Центрального парка имени П.П. Белоусова. Во время путешествия будут разыграны билеты на выставку в Доме Крафта «9га: Тула в поисках центра». Финал экскурсии – в Зареченском округе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульские судебные приставы приглашают принять участие в акции «Узнай о своих долгах»
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
В Тульской области мужчина отправится на два года в колонию за угон «ВАЗа»
Почти 22 тысячи жителей Тульской области не могут выехать за границу
Туляк незаконно прописал в своей квартире 25 мигрантов
В Туле учащиеся «Мастерской талантов» выступили с отчетным концертом
В Тульской области открылся новый ФАП
Жительница Тульской области попалась на краже снегоката и подушки
В дни новогодних мероприятий в Туле ограничат продажу алкоголя
29 декабря откроется электронная запись в детсад на улице Демонстрации в Туле
Большинство тульских призывников проходит службу в Западном военном округе
На хоккейной коробке в поселке Петелино обустроили освещение
В Тульской области медики получили два новых реанимобиля
В Туле движение на участке ул. Белкина станет односторонним
Туляки смогут бесплатно парковаться в центре города в новогодние праздники
В Туле сотрудник УФСИН обещал помочь выйти по УДО заключенному за 100 тысяч рублей
Рядом с Центром образования №58 в Туле обустроят тротуар
Житель Тульской области забил собутыльника до смерти
В Тульской области ночью сгорел "ВАЗ"
Ночью Тулу убирали 125 машин и 40 человек
Горящий дом на ул. Томпа в Туле тушили 18 пожарных
В Туле на ул. Полюсной сгорел автомобиль "Киа"
В Туле на пересечении ул. Замочная и Пролетарская сгорело строение
В Тульской области мужчина получил срок за мошенничество при получении займа