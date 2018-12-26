2018-12-26T10:59:59+03:00
Общество

В дни новогодних мероприятий в Туле ограничат продажу алкоголя

Об этом сообщает администрация города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

31 декабря 2018 года – 1 января 2019 года, 7 января 2019 года на площади Ленина состоятся массовые мероприятия проекта «Тула – Новогодняя столица России».

Время проведения мероприятий:

- 31 декабря 2018 года с 22:00 до 04:00 1 января 2019 года;

- 7 января 2019 года с 18:00 до 21:00.

В связи с этим, розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения будет запрещена:

- 31 декабря 2018 года с 19:00 до 22:00;

- 7 января 2019 года с 15:00 до 22:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульские судебные приставы приглашают принять участие в акции «Узнай о своих долгах»
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
В Тульской области мужчина отправится на два года в колонию за угон «ВАЗа»
Почти 22 тысячи жителей Тульской области не могут выехать за границу
Туляк незаконно прописал в своей квартире 25 мигрантов
В Туле учащиеся «Мастерской талантов» выступили с отчетным концертом
В Тульской области открылся новый ФАП
Жительница Тульской области попалась на краже снегоката и подушки
В январе тульский экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту
29 декабря откроется электронная запись в детсад на улице Демонстрации в Туле
Большинство тульских призывников проходит службу в Западном военном округе
На хоккейной коробке в поселке Петелино обустроили освещение
В Тульской области медики получили два новых реанимобиля
В Туле движение на участке ул. Белкина станет односторонним
Туляки смогут бесплатно парковаться в центре города в новогодние праздники
В Туле сотрудник УФСИН обещал помочь выйти по УДО заключенному за 100 тысяч рублей
Рядом с Центром образования №58 в Туле обустроят тротуар
Житель Тульской области забил собутыльника до смерти
В Тульской области ночью сгорел "ВАЗ"
Ночью Тулу убирали 125 машин и 40 человек
Горящий дом на ул. Томпа в Туле тушили 18 пожарных
В Туле на ул. Полюсной сгорел автомобиль "Киа"
В Туле на пересечении ул. Замочная и Пролетарская сгорело строение
В Тульской области мужчина получил срок за мошенничество при получении займа