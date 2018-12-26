2018-12-26T10:57:13+03:00
Общество

29 декабря откроется электронная запись в детсад на улице Демонстрации в Туле

Старт записи - в 10 утра
Виктория ЯКУШИНА
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В связи с передачей в оперативное управление центру образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова здания детского сада, расположенного по адресу: ул. Демонстрации, д.144а, будет открыта электронная запись с портала gosuslugi71.ru.

Старт записи - 29 декабр 2018 года, в 10:00.

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться к оператору МБОУ ЦО № 8 по адресу: ул. Фрунзе, д.18 (контактный телефон: 36-92-57) или к специалистам управления образования администрации города Тулы (ул. Дзержинского/Советская, д.15-17/73, кабинет № 22).

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