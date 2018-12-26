Большинство тульских призывников проходит службу в Западном военном округе

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-26T10:57:56+03:00

С 1 октября по 31 декабря на территории Тульской области проводится призыв граждан на военную службу

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Подавляющее большинство призванных туляков проходит службу в Западном военном округе. Округ установил норму призыва для Тульской области – порядка 1200 человек. Задание выполнено в полном объеме. Об этом рассказал военный комиссар Тульской области Александр Сафронов на встрече с губернатором Алексеем Дюминым.

Также часть призывников направили служить на Северный флот Дальневосточный и Южный военный округ. Еще 20 призывников вошли в состав научно-производственной роты, созданной на базе тульских оборонных предприятий.

С 9 января начинается первоначальная постановка граждан 2002 года рождения на воинский учет. Речь идет о 6141 юноше. Одновременно военному комиссариату необходимо провести отбор граждан для поступления в высшие военные учебные заведения.