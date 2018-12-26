СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-26T10:31:35+03:00

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В Тульской области медики получили два новых реанимобиля. Они приобретены на внебюджетные средства и пополнили парк службы скорой медицинской помощи региона.

Реанимобили в ближайшее время будут использоваться для работы специализированной бригады в местах ДТП, ЧС, а также для транспортировки пациентов с тяжелой патологией в федеральные клиники.

Оборудование автомобиля позволит транспортировать пациентов, в том числе с травмами позвоночника, включая повреждения спинного мозга. Также в транспортных средствах есть кресельные носилки, которые нужны для эвакуации пациентов из многоэтажных домов, не оснащенных большим лифтом и т.д.

Всего в 2018 году Тульской области выделены средства из федерального бюджета на приобретение 11 автомобилей.