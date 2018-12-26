В Туле движение на участке ул. Белкина станет односторонним

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-26T09:50:42+03:00

Изменения в организации дорожного движения вступают в силу с 28 декабря

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В Туле движение по ул. Белкина на участке от ул. Болдина до ул. Тульского Рабочего Полка станет односторонним. Оно будет осуществляться по направлению от ул. Болдина до ул. Тульского Рабочего Полка.

Направление движения транспорта определено по итогам голосования, проведенного управлением по транспорту и дорожному хозяйству. Изменения в организации дорожного движения вступают в силу с 28 декабря.