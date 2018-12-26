В Туле сотрудник УФСИН обещал помочь выйти по УДО заключенному за 100 тысяч рублей
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении 46-летнего сотрудника УФСИН России по Тульской области.
По предварительным данным, 19 декабря состоялась беседа между подозреваемым и мужчиной, ранее отбывавшим наказание в колонии. Сотрудник УФСИН пообещал оказать содействие в условно-досрочном освобождении друга последнего, который продолжает отбывать наказание.
За свои услуги подозреваемый запросил 100 тысяч рублей и установил срок для их передачи с целью создания в дальнейшем условий для положительного решения данного вопроса.
Мужчина согласился с данным предложением. Но сделку довести до конца не удалось. Действия подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следователь собирает и закрепляет доказательственную базу. Проведены осмотр места происшествия, обыски в служебном кабинете подозреваемого и по месту его жительства, сообщает СУ СК РФ по Тульской области. Силовики изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.