В Туле сотрудник УФСИН обещал помочь выйти по УДО заключенному за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-26T09:27:28+03:00

В настоящее время подозреваемый в мошенничестве задержан

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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении 46-летнего сотрудника УФСИН России по Тульской области.

По предварительным данным, 19 декабря состоялась беседа между подозреваемым и мужчиной, ранее отбывавшим наказание в колонии. Сотрудник УФСИН пообещал оказать содействие в условно-досрочном освобождении друга последнего, который продолжает отбывать наказание.

За свои услуги подозреваемый запросил 100 тысяч рублей и установил срок для их передачи с целью создания в дальнейшем условий для положительного решения данного вопроса.

Мужчина согласился с данным предложением. Но сделку довести до конца не удалось. Действия подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователь собирает и закрепляет доказательственную базу. Проведены осмотр места происшествия, обыски в служебном кабинете подозреваемого и по месту его жительства, сообщает СУ СК РФ по Тульской области. Силовики изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.