Рядом с Центром образования №58 в Туле обустроят тротуар
Он будет построен в 2019 году
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Вопрос обустройства тротуара рядом с Центром образования №58 в Туле был рассмотрен 25 декабря 2018 года, на встрече родителей учащихся с заместителя главы администрации города - начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексеем Крыгиным и главой Привокзального округа Евгенияем Пятисоцковым.
Тротуар, по просьбе родителей, на участке от улицы Генерала Маргелова до школы, будет построен в 2019 году.
Также будут установлены соответствующие знаки дорожного движения.