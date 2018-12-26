2018-12-26T09:20:09+03:00
Общество

Рядом с Центром образования №58 в Туле обустроят тротуар

Он будет построен в 2019 году
Виктория ЯКУШИНА
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Вопрос обустройства тротуара рядом с Центром образования №58 в Туле был рассмотрен 25 декабря 2018 года, на встрече родителей учащихся с заместителя главы администрации города - начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексеем Крыгиным и главой Привокзального округа Евгенияем Пятисоцковым.

Тротуар, по просьбе родителей, на участке от улицы Генерала Маргелова до школы, будет построен в 2019 году.

Также будут установлены соответствующие знаки дорожного движения.

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