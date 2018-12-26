Житель Тульской области забил собутыльника до смерти

СЕГОДНЯ 08:50 2018-12-26T08:53:57+03:00

Осужденному назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему жителю Одоевского района, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, с 15 по 16 сентября между двумя пьяными мужчинами в одном из домов, расположенных в с. Березово, произошла словесная ссора.

В результате осужденный нанес потерпевшему 25 ударов по голове, туловищу, рукам. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Осужденному назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.