Житель Тульской области забил собутыльника до смерти
Осужденному назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Фото: Алексей ФОКИН
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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему жителю Одоевского района, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, с 15 по 16 сентября между двумя пьяными мужчинами в одном из домов, расположенных в с. Березово, произошла словесная ссора.
В результате осужденный нанес потерпевшему 25 ударов по голове, туловищу, рукам. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Осужденному назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.