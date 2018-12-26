В Тульской области ночью сгорел "ВАЗ"

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-26T08:37:57+03:00

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26 декабря в с. Товарково Богородицкий района загорелся автомобиль "ВАЗ-2112". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:55.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.