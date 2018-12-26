Ночью Тулу убирали 125 машин и 40 человек

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-26T08:30:25+03:00

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В ночь с 25 на 26 декабря 2018 года, в вывозе снега в Туле задействовано 13 бригад.

Вывоз осуществлялся с ул. Генерала Маргелова, Пушкинской, Советской, Благовещенской, пр-та Ленина, ул. Л. Толстого, пер. Тимирязева, пл. Победы, ул. Лейтейзена, ул. Октябрьской и др.

6 колонн из 41 КДМ производили подметание и обработку реагентом магистральных и второстепенных дорог.

Кроме того, велись работы по уборке парковок, остановок общественного транспорта, были задействованы 20 МТЗ, 6 КамАЗов, 5 Wille и др.