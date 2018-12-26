Горящий дом на ул. Томпа в Туле тушили 18 пожарных

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-26T08:22:03+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

Изменить размер текста: A A

Ночью 26 декабря в Туле на ул. Томпа вспыхнул дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:08.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорела половина дома, сгорела и обрушилась кровля. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.