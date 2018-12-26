2018-12-26T08:16:29+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Полюсной сгорел автомобиль "Киа"

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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26 декабря в Туле на ул. Полюсной загорелся автомобиль "Киа Спортейдж". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:11.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 14 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако автомобиль выгорел полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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