В Туле на ул. Полюсной сгорел автомобиль "Киа"
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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26 декабря в Туле на ул. Полюсной загорелся автомобиль "Киа Спортейдж". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:11.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 14 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако автомобиль выгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.