2018-12-26T08:13:59+03:00
Происшествия

В Туле на пересечении ул. Замочная и Пролетарская сгорело строение

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 декабря в Туле на пересечении ул. Замочная и ул. Пролетарская загорелось строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:05.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Строение выгорело внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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