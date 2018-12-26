В Туле на пересечении ул. Замочная и Пролетарская сгорело строение
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 декабря в Туле на пересечении ул. Замочная и ул. Пролетарская загорелось строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:05.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Строение выгорело внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.