В Тульской области мужчина получил срок за мошенничество при получении займа

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-25T17:02:45+03:00

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29–летний мужчина признан виновным в мошенничестве. Житель Ефремова в интернете оформил заявку на займ в микрофинансовой компании в размере 6 000 рублей. При этом он указал, что работает на предприятии в Ефремове и получает 19 000 рублей ежемесячно. Сведения оказались ложными. А сам займ он возвращать не собирался.

В ходе проведения предварительного расследования похищенные деньги возвращены компании. Мужчина признал вину полностью. Ему назначены обязательные работы.