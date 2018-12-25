2018-12-25T17:00:47+03:00
Общество

На территориях Большой Тулы ведется уборка снега

Виктория ЯКУШИНА
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24 и 25 декабря 2018 года, на территории поселка Ленинский и поселка Барсуки Зареченского округа Тулы для уборки снега была привлечена спецтехника в виде 4 комбинированных дорожных машин и трактора.

В расчистке тротуаров и лестничных маршей на территории указанных поселений принимали участие специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы».

На текущий момент времени проведены работы по расчистке следующих улиц:

- ул. Ленина, пос. Ленинский;

- ул. Механизаторов, пос. Ленинский;

- ул. Мичурина, пос. Ленинский;

- ул. Гагарина, пос. Ленинский;

- пер. Советский, пос. Ленинский;

- ул. Советская, пос. Ленинский;

- ул. Борисова, пос. Ленинский;

- участок автодороги от ул. Маяковского до ул. Микрорайон, пос. Ленинский;

- участок автодороги от ул. Шоссейная до ул. Микрорайон, пос. Барсуки;

- ул. Некрасова, пос. Барсуки;

- ул. Песочная, пос. Барсуки;

- ул. Волкова, пос. Барсуки;

- ул. Октябрьская, пос. Барсуки;

- ул. Л. Толстого, пос. Барсуки;

- ул. Лермонтова, пос. Барсуки;

- ул. Тургенева, пос. Барсуки;

- ул. Горького, пос. Барсуки;

- ул. Пушкина, пос. Барсуки;

- ул. Гоголя, пос. Барсуки;

- ул. Чапаева, пос. Барсуки;

- ул. Шевченко, пос. Барсуки;

- ул. Циолковского, пос. Ленинский;

- ул. Кирова, пос. Ленинский;

- ул. Набережная, пос. Ленинский;

- ул. Садовая, пос. Ленинский;

- пл. Мира, пос. Ленинский;

- пер. Полевой, пос. Ленинский;

- ул. Полевая, пос. Ленинский;

- ул. Молодежная, пос. Ленинский;

- ул. Яснополянская, пос. Ленинский;

- ул. Слободская, пос. Ленинский;

- ул. Северная, пос. Ленинский;

- ул. Дорожная, пос. Ленинский;

- ул. Тургеневская, пос. Ленинский;

- ул. Тульская, пос. Ленинский;

- ул. Революции, пос. Ленинский;

- ул. Краснодонцев, пос. Ленинский;

- ул. Гоголевская, пос. Ленинский;

- ул. За. Мир, пос. Ленинский;

- ул. Чкалова, пос. Ленинский;

- ул. Жуковского, пос. Ленинский;

- ул. Куйбышева, пос. Ленинский;

- пер. Березовый, пос. Ленинский;

- ул. Парковая, пос. Ленинский;

- ул. Заводская, пос. Ленинский;

- ул. Рождественская, пос. Ленинский;

- ул. Весенняя, пос. Ленинский;

- ул. Совхозная, пос. Ленинский;

- ул. Октябрьская, пос. Ленинский;

- ул. Колхозная, пос. Ленинский;

- ул. Лесная, пос. Ленинский;

- пер. Известковый, пос. Ленинский;

- ул. Южная, пос. Ленинский;

- ул. Чихирева, пос. Ленинский.

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