На территориях Большой Тулы ведется уборка снега
24 и 25 декабря 2018 года, на территории поселка Ленинский и поселка Барсуки Зареченского округа Тулы для уборки снега была привлечена спецтехника в виде 4 комбинированных дорожных машин и трактора.
В расчистке тротуаров и лестничных маршей на территории указанных поселений принимали участие специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы».
На текущий момент времени проведены работы по расчистке следующих улиц:
- ул. Ленина, пос. Ленинский;
- ул. Механизаторов, пос. Ленинский;
- ул. Мичурина, пос. Ленинский;
- ул. Гагарина, пос. Ленинский;
- пер. Советский, пос. Ленинский;
- ул. Советская, пос. Ленинский;
- ул. Борисова, пос. Ленинский;
- участок автодороги от ул. Маяковского до ул. Микрорайон, пос. Ленинский;
- участок автодороги от ул. Шоссейная до ул. Микрорайон, пос. Барсуки;
- ул. Некрасова, пос. Барсуки;
- ул. Песочная, пос. Барсуки;
- ул. Волкова, пос. Барсуки;
- ул. Октябрьская, пос. Барсуки;
- ул. Л. Толстого, пос. Барсуки;
- ул. Лермонтова, пос. Барсуки;
- ул. Тургенева, пос. Барсуки;
- ул. Горького, пос. Барсуки;
- ул. Пушкина, пос. Барсуки;
- ул. Гоголя, пос. Барсуки;
- ул. Чапаева, пос. Барсуки;
- ул. Шевченко, пос. Барсуки;
- ул. Циолковского, пос. Ленинский;
- ул. Кирова, пос. Ленинский;
- ул. Набережная, пос. Ленинский;
- ул. Садовая, пос. Ленинский;
- пл. Мира, пос. Ленинский;
- пер. Полевой, пос. Ленинский;
- ул. Полевая, пос. Ленинский;
- ул. Молодежная, пос. Ленинский;
- ул. Яснополянская, пос. Ленинский;
- ул. Слободская, пос. Ленинский;
- ул. Северная, пос. Ленинский;
- ул. Дорожная, пос. Ленинский;
- ул. Тургеневская, пос. Ленинский;
- ул. Тульская, пос. Ленинский;
- ул. Революции, пос. Ленинский;
- ул. Краснодонцев, пос. Ленинский;
- ул. Гоголевская, пос. Ленинский;
- ул. За. Мир, пос. Ленинский;
- ул. Чкалова, пос. Ленинский;
- ул. Жуковского, пос. Ленинский;
- ул. Куйбышева, пос. Ленинский;
- пер. Березовый, пос. Ленинский;
- ул. Парковая, пос. Ленинский;
- ул. Заводская, пос. Ленинский;
- ул. Рождественская, пос. Ленинский;
- ул. Весенняя, пос. Ленинский;
- ул. Совхозная, пос. Ленинский;
- ул. Октябрьская, пос. Ленинский;
- ул. Колхозная, пос. Ленинский;
- ул. Лесная, пос. Ленинский;
- пер. Известковый, пос. Ленинский;
- ул. Южная, пос. Ленинский;
- ул. Чихирева, пос. Ленинский.