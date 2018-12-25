Ночью 1 января в Тульском кремле пройдет новогодний квест

СЕГОДНЯ 16:52 2018-12-25T16:52:01+03:00

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1 января 2019 года Тульский военно-исторический музей приглашает на Новогодний квест в Тульском кремле.

Участники квеста совершат увлекательное путешествие по новогодней планете с играми, загадками и песнями, сфотографируются с тульской Снегурочкой, выполнят занимательные и веселые задания генерала Мороза и мастера Кузнецова.

Начало квеста - в 01:30.

Возрастная категория: 12+

Стоимость участия: 250 рублей.