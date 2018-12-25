Ночью 1 января в Тульском кремле пройдет новогодний квест
Начало квеста - в 01:30
Изменить размер текста:
1 января 2019 года Тульский военно-исторический музей приглашает на Новогодний квест в Тульском кремле.
Участники квеста совершат увлекательное путешествие по новогодней планете с играми, загадками и песнями, сфотографируются с тульской Снегурочкой, выполнят занимательные и веселые задания генерала Мороза и мастера Кузнецова.
Начало квеста - в 01:30.
Возрастная категория: 12+
Стоимость участия: 250 рублей.