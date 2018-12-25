Новогоднюю елку для многодетных семей посетили 1 тысяча жителей Тульской области

СЕГОДНЯ 16:50 2018-12-25T16:51:56+03:00

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25 декабря в Тульском областном центре молодежи новогоднюю елку для многодетных семей посетили 1 тысяча жителей области.

Праздник прошел второй год подряд. На новогодней елке побывали молодые многодетные семьи из разных уголков региона – дети в возрасте от 4 до 14 лет и родители не старше 35 лет.

Для гостей подготовили интерактивно-развлекательную программу с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. Яркой частью праздника стал показ новогодней сказки «Маленький принц» образцового театра танца «Экспромт». В завершение все дети получили сладкие подарки.