В тульском поселке Обидимо прошло открытие новогодней елки
Все присутствующие на празднике прошли дружным хороводом вокруг Новогодней елки
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24 декабря 2018 года, в поселке Обидимо в Туле состоялось торжественное открытие новогодней елки - главной зеленой красавицы поселка.
Для детей и взрослых была организована развлекательная программа.
По старой доброй традиции все присутствующие собрались в дружном хороводе вокруг Новогодней елки вместе с Дедом Морозом.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 жителей Тулы разного возраста.