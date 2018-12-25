В тульском поселке Обидимо прошло открытие новогодней елки

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-25T16:45:28+03:00

Все присутствующие на празднике прошли дружным хороводом вокруг Новогодней елки

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24 декабря 2018 года, в поселке Обидимо в Туле состоялось торжественное открытие новогодней елки - главной зеленой красавицы поселка.

Для детей и взрослых была организована развлекательная программа.

По старой доброй традиции все присутствующие собрались в дружном хороводе вокруг Новогодней елки вместе с Дедом Морозом.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 жителей Тулы разного возраста.