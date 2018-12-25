В Тульской области три УК не убирали дворы от снега

СЕГОДНЯ 16:25 2018-12-25T16:25:51+03:00

Организации получили представления об устранении нарушений от прокуратуры

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Богородицкая межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства по содержанию многоквартирных домов и общедомового имущества в зимний период.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения. В частности, не очищены от снега, наледи и льда крышки люков колодцев, придомовые территории, а также не произведена обработка противогололедными реагентами.

Нарушения обнаружены по следующим адресам: в Богородицке на ул. Урицкого, д.1, 3, 8; пос. Товарковский, ул. Кирова, д. 10, 16, 38; пос. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 8, 6, 10.

Директорам трех управляющих компаний - ООО "УК Сервис", ООО "Гарант", ООО "УК ЖКХ" - внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства, сообщает прокуратура области.