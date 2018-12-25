Двое жителей Тульской области заплатят более 200 тысяч рублей за кражу денег с карты
Похищенные деньги в сумме 12 050 рублей потерпевшему возвращены полностью
Фото: Алексей ФОКИН
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Суд признал виновными 26–летнего и 25–летнего жителей Ефремова в краже.
Мужчины в такси увидели телефон потерпевшего, в чехле которого находилась банковская бесконтактная карта. Обвиняемые украли ее. А позже с помощью карты мужчины расплатились за покупки в магазинах Ефремова.
В ходе проведения предварительного следствия похищенные деньги в сумме 12 050 рублей потерпевшему возвращены полностью. Каждый из мужчин выплатит штраф по 102 000 рублей, сообщает прокуратура области.