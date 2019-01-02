Как получить бейдж «Гость Тулы»

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:51:59+03:00

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7 декабря 2018 года, в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России» в оружейной столице стартовал новогодний туристический сервис «Гость Тулы».

Это действующая в течение месяца программа лояльности для гостей, благодаря которой туристы получат целый ряд привилегий, бонусов и скидок.

Бейдж позволяет туристам провести время в Туле наиболее продуктивно и комфортно – посетить музеи и театры, отправиться на экскурсии по историческому центру города, воспользоваться сервисами такси, получить скидки и бонусы в гостиницах, ресторанах и сувенирных магазинах города. Всего в проекте принимают участие более 200 объектов туриндустрии.

Бейдж «Гость Тулы» выдавают туристам бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию путешественника за пределами Тульской области.

Его можно получить в Штабе приема гостей, ТИЦ, гостиницах и на вокзалах города.

В обмен на заполненную анкету гость Тулы получит печатный Бейдж, буклет с адресной программой и преференциями участников проекта, а также сладкий подарок в Штабе проекта.

В знак гостеприимства каждый ресторан предложит туристу чашку тульского чая, а отель подарит тульский пряник.

Больше о праздновании Нового года 2019 — читайте здесь.