2018-12-25T16:02:31+03:00
Общество

3D-мэппинг шоу на площади Ленина: «Сказка о снежинке, которая не тает»

Виктория ЯКУШИНА
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В новогоднюю ночь на главной площади Тулы состоится 3D-мэппинг шоу. Туляки увидят трехмерное представление «Сказка о снежинке, которая не тает». Сказка расскажет о приключениях Маши Пряниковой, Мастера Кузнецова, Васи Гармонистова, Ивана Самоварова и Снежинки в городе мастеров.

Тулячка Маша Пряникова захотела сохранить уникальный узор снежинки, и чтобы та не растаяла, обратилась в Кузнецкую слободу за помощью к мастеру Кузнецову. Мастер не испугался трудной задачи, ведь туляки когда-то и блоху подковали.

Если вы не собираетесь встречать Новый год на площади Ленина — сказку можно увидеть и позже. Представления будут проходить ежедневно вплоть до рождественской ночи.

Кстати, герои сказки тулякам уже знакомы – именно они изображены на брендированной продукции, афишах и баннерах, которые украшают город.

Сказка будет проходить циклично — каждый час — в период с 18:00 до 22:00 в рамках праздничных мероприятий.

Больше о праздновании в Туле — здесь.

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