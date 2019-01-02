2019-01-02T10:51:50+03:00
Общество

Режим работы музеев Тульского музейного объединения в новогодние праздники

Виктория ЯКУШИНА
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В новогодние праздники 2018-2019 музеи Тульского музейного объединения работают следующим образом:

2 – 7 января 2019 г.:

10:00 – 20:00:

• Музей «Тульский кремль»

• Музей «Тульские самовары»

• Тульский областной художественный музей

• Тульский областной краеведческий музей

• Дом-музей В.В. Вересаева

• Выставочный зал

• Музей П.Н. Крылова

• Тульский военно-исторический музей

10:00 – 19:00:

• Мемориальный музей Н.И. Белобородова

• Историко-мемориальный музей Демидовых

10:00 – 18:00:

• Богородицкий дворец музей и парк

• Экспозиция отдела на ж/д станции «Жданка» Богородицкого дворца-музея и парка

• Музей «Спасское»

• Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»

11:00 – 19:00:

• Бронепоезд №13 «Тульский рабочий»

10:00 – 17:00:

• Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева

8 января 2019 г.:

10:00 – 18:00:

• Музей «Тульский кремль»

• Музей «Тульские самовары»

• Тульский областной художественный музей

• Тульский областной краеведческий музей

• Дом-музей В.В. Вересаева

• Выставочный зал

• Музей П.Н. Крылова

• Тульский военно-исторический музей

• Мемориальный музей Н.И. Белобородова

• Историко-мемориальный музей Демидовых

• Богородицкий дворец музей и парк

• Экспозиция отдела на ж/д станции «Жданка» Богородицкого дворца-музея и парка

• Музей «Спасское»

• Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»

11:00 – 19:00:

• Бронепоезд №13 «Тульский рабочий»

10:00 – 17:00:

• Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева

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