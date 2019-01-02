На новогодних праздниках вопросы жизнеобеспечения Тулы находятся на контроле городского штаба

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:51:46+03:00

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Городской штаб на новогодних праздниках в Туле работает на базе ЕДДС ежедневно с 11:00. При возникновении чрезвычайной ситуации все участники штаба незамедлительно готовы выехать на место.

Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37 и на короткий номер с мобильного телефона: 1391.

По 8 января ежедневно в круглосуточном режиме осуществляются дежурства в ресурсоснабжающих организациях, в управлении по городскому хозяйству, в управлении по благоустройству.

Во время новогодних праздников будут проходить ежедневные объезды территорий по вопросам жизнеобеспечения, в том числе территорий Ленинского района. Проверяться будут работы по расчистке дорог и другие вопросы жизнеобеспечения.