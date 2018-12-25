2018-12-25T15:51:59+03:00
Общество

Новогодний экскурсионный автобус: Тула и ее праздничные традиции

В декабре 2018 года жители и гости города-героя Тулы могут посетить увлекательную автобусную экскурсию от ТИАМа
Виктория ЯКУШИНА
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Желающие познакомятся с историей Тулы и ее праздничными традициями, увидят самые интересные архитектурные памятники и принарядившиеся к Новому году улицы, скверы, набережную.

Путешествие начнется от стен Тульского кремля и пройдет по улице Советской и проспекту Ленина, где издавна находились различные магазины и рестораны, где гуляла благородная публика и съезжались на балы в Дворянское собрание сливки тульского общества.

Участники экскурсии узнают, как праздновали Рождество в дореволюционной России, что пили-ели и как развлекались, затем посетят резиденцию легендарного Левши, которая расположилась на ремесленном дворе «Добродей» и смогут принять участие в мастер-классах по составлению чайного купажа, чеканке монет.

Обратный путь будет пролегать вокруг одного из крупнейших парков Европы - Центрального парка имени П.П. Белоусова. Во время путешествия будут разыграны бесплатные билеты на выставку в Доме Крафта «9га: Тула в поисках центра».

К финалу экскурсии гости экскурсии окажутся в районе Заречье и увидите оригинальное здание музея оружия в виде богатырского шлема.

После экскурсии можно будет прогуляться по Казанской набережной, музейному кварталу, расположившемуся вдоль улицы Металлистов, посетить Тульский историко-архитектурный музей и увидеть местную диковину - подкованную блоху размером с кончик иголки.

Отправление от музея «Тульские самовары».

Количество мест в автобусе: 24.

Цена билета: 200 рублей.

Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (пр-т Ленина, 27), а так же в автобусе перед посадкой при наличии свободных мест.

Телефон для справок:

+7 (4872) 70-40-58,

Телефон для бронирования:

+7 (4872) 31-26-61.

Даты и время рейсов - здесь.

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