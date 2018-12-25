Тульский музей оружия приглашает на новогоднее военно-историческое представление

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-25T15:46:41+03:00

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В Тульском государственном музее оружия (в Зале Славы российского оружия) состоится новогоднее военно-историческое театрализованное представление. (7+)

Под куполом легендарного «шлема» на страже Нового года встанут русские богатыри, гусары, гардемарины и славные российские воины.

Гости праздника станут участниками необычного приключения с виртуозными трюками каскадеров и акробатов, лазерным шоу, современными средствами визуализации, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дата и время проведения мероприятия - здесь.